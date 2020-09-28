В Петербурге районные администрации могут сами решить уйти на удаленку

У петербургских районных администраций появилась возможность самим решать переводить сотрудников на удаленную работу или нет. Данное право губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов закрепил за главами администраций.

Примечательно, что глава города будет продолжать лично контролировать соблюдение мер безопасности, объезжая районы Петербурга с визитами к рабочим. Так, за сентябрь губернатор проверил Центральный, Калининский, Приморский, Московский, Кировский и Красносельские районы.

Сокращение количества рабочих, находящихся в офисе сейчас необходимая мера для снижения количества заболеваемости коронавирусом. Подобная ситуация сейчас наблюдается и в столице страны. Так, мэр Москвы Сергей Собянин поручил крупнейшим работодателям по возможности перевести сотрудников на удаленный формат работы.