С 25 сентября Юлия Аблец уходит с поста главы комитета по молодежной политике

Юлия Аблец покидает пост председателя комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга. Завтра, 25 сентября, Юлия проведет свой последний день в данной должности.

Напомним, что Аблец занимала этот пост с января 2019 года, а до этого ей удалось победить в конкурсе, организованном с поддержкой Кремля. Конкурс был посвящен руководителям нового поколения «Лидеры России».

В интернет-ресурсах появилась информация, что освободившийся пост может занять Андрей Малков, который на данный момент является членом Общественной палаты города, а также председателем региональной ассоциации молодежных и детских общественных объединений «Санкт-Петербургский круглый стол молодежных и детских объединений».