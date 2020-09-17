Петербургского активиста, выступавшего против поправок к Конституции, ждет штраф

Активист петербургской «Весны» собирал подписи под иском против поправок к Конституции, что обернулось для него денежным наказанием за нарушение правил проведения митинга. Отмечается, что суд пощадил мужчину и наказал его по нижней планке.

Сегодня, 17 сентября, в Куйбышевском суде Константина Похильчука был признан виновным по части 5 статьи 20.2 КоАП, а также ему был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. При этом отмечается, что это минимально возможная денежная санкция.

Наопмним, что накануне активист «Весны» Похильчук был задержан полицейскими на остановке общественного транспорта. Задержание произведено в связи с участием обвиняемого в акции против поправок к Конституции, которая состоялась 15 июля.

Примечательно, что адвокат задержанного уверяет, что у полиции имеется двухчасовая запись мероприятия, однако Похильчука он на ней разглядеть не смог.