ЦИК обвинил наблюдателей в провокациях на выборах

Первый замглавы ведомства Александр Горовой сообщает, что МВД не зафиксировало нарушений на выборах, которые могли бы изменить итоги.

При этом известно, что в МВД поступило 2 539 сообщений о нарушениях. Как правило, в них говорилось о нарушениях агитации, либо уничтожении материалов по агитации, также сообщалось о подкупе избирателей и вмешательстве в работу избирательных комиссий, либо незаконной выдачи бюллетеней.

Кроме этого, Горовой заявил, что информация о массовых «вбросах» является ложной и она распространяется «для раскрутки в соцсетях и средствах массовой информации».

Напомним, что Элла Памфилова призывала отменять результаты выбор в случае выявления нарушений. «Никаких сомнительных побед нам не нужно», - заявляла глава ЦИК.