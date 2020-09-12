На выборах губернатора Ленобласти проголосовало более 200 тысяч человек

В Ленинградской области завершился второй день досрочного голосования на выборах губернатора. Стало известно, что за пятницу, 11 сентября, в первый день досрочного голосования, свое избирательное право реализовали 210 082 местных жителей.

Пресс-служба правительства Ленинградской области отмечает, что около 60% избирателей пришли на выборы, а 40 голосовали вне специальных помещений. Представители избирательной комиссии также отправились на внешние острова Финского залива, где зарегистрировано 19 избирателей.

Выборы губернатора пройдут в Ленобласти 13 сентября 2020 года в единый день голосования. Губернатор будет избран на срок в 5 лет.