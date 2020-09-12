Турция не будет сотрудничать при расследовании гибели 12-летней петербурженки

Турция не будет сотрудничать с российским следствием по делу гибели 12-летней уроженки Петербурга Алисы Адамовой.

Трагедия произошла в августе прошлого года в турецком городе Бодрум. Алису Адамову во время отдыха затянуло в трубу на дне бассейна, и она скончалась в больнице из-за полученных травм.

Следственный комитет России отправил запрос о международной правовой помощи в Министерство иностранных дел Турции. В своем ответе на запрос СК Турция отказала в оказании помощи. Об этом СМИ сообщило адвокатское бюро, которое представляет интересы семьи погибшего ребенка.