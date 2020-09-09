Медведев хочет ввести минимальный гарантированный доход

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил коллегам обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в Российской Федерации гарантированного дохода граждан. Он уточнил, что под гарантированным доходом подразумевается неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения.

Медведев отметил, что такие модели уже существуют в некоторых странах и напомнил, чьл пандемия коронавируса показала, насколько важно оказывать поддержку людям, чтобы сохранить социальную стабильность.

Он подчеркнул, что идею гарантированного дохода нужно «максимально внимательно» проанализировать с экономической и финансовой точек зрения.

Накануне установить базовый доход для безработных также предлагал глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. Он пояснил, что речь идет о регулярной выплате фиксированной суммы. Предполагается, что это обеспечит человеку минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности и социально-экономического положения. Кутепов добавил, что во время пандемии коронавируса размер пособий по безработице повысили до прожиточного минимума, но эта мера оказалась недостаточной.