Песков сказал, что прямой линии с Путиным не будет

9 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что «Прямая линия с Владимиром Путиным» в этом году не состоится в традиционном формате. С конца марта этого года в связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции большинство мероприятий президент РФ проводит в режиме видеоконференции в подмосковной резиденции Ново-Огарево и в Кремле. Лишь некоторые встречи у главы государства проходят в очном формате. По словам секретаря, в силу сложившихся в нынешнем году условий «президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев».

В связи с обстоятельствами, элементы прямой линии планируется добавить в большую пресс-конференцию президента РФ в декабре 2020 года, чтобы у Путина была возможность получить обратную связь от граждан из различных регионов.

В последний раз Путин общался с россиянами в формате прямой линии в июне прошлого года. Она была уже 17-й по счету: впервые такая передача вышла в эфир в 2001 году, с тех пор прямая линия проходила ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов. Первые пять прямых линий продлились менее трех часов каждый, однако с 2007 года программа всегда выходила за эти рамки. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года — 4 часа 47 минут.

Ежегодная большая пресс-конференция проводится с 2001 года. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда В.В. Путин занимал пост премьер-министра — с мая 2008 по май 2012 года. Предыдущая большая пресс-конференция президента РФ состоялась 19 декабря 2019 года.