Беглов рассказал, почему не появлялся на людях и опроверг слухи об отставке

В конце августа появилась информация о возможной отставке петербургского градоначальника. Одна из версий была и вовсе фееричной: Беглов займет пост госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии.

По словам Беглова, он был занят рабочими делами. «Пусть клевещут, у каждого свое мнение», — говорит глава Петербурга.

Тем не менее, в СМИ обратили внимание, что на каких-то документах стоит подпись вице-губернатора Валерия Пикалева. На это ответил Александр Беглов, объяснив, что дело в обычной травме.

«Я руку повредил. Вывихнул, когда занимался зарядкой. Столько много документов надо было подписать, а левой не умею», — заявил губернатор.