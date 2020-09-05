«Шашка», брошенная на митинге, обернулась обыском в петербургском офисе «Открытой России»

5 сентября прошёл обыск в офисе нежелательной организации «Открытая Россия», который проходил в рамках уголовного дела по 213 УК РФ, то есть хулиганство. Дело было возбуждено из-за дымовой шашки, которую бросили во время протестной акции в Северной столице.

Представители «Открытой России» заявляют, что они не имеют отношения к данному инциденту. Однако 4 сентября исполнительный директор Андрей Пивоваров был задержан.

Напомним, на Невском проспекте 22 августа проходила акция солидарности с жителями Хабаровска и Белоруссии. Около 17:45 неизвестный бросил «шашку», после которой дорогу заволокло дымом.