Россия обвиняет Запад в разработке «Новичка», которым отравили Навального

Министерство иностранных дел РФ отреагировали на высказывания МИД Франции и Германии, которые посвящены ситуации с Алексеем Навальным.

5 сентября опубликовали комментарий департамента информации и печати, зафиксировав «враждебные по отношению к России заявления».

В МИД России уверены, что «Новичком» активно занимались на Западе. Они напоминают, что на протяжении долго времени над этим веществом работали специалисты многих западных стран, а также в этом участвовали специализированные подразделения НАТО.

Напомним, что 2 сентября правительство ФРГ утверждали, что токсикологи Бундесвера обнаружили в крови Алексея Навального следы яда из группы «Новичок», а министр иностранных дел Германии потребовал у России объяснить ситуацию. На что ДмитрийПесков, представитель президента РФ, заявил, что до отправления тела политика в Германию никаких отравляющих веществ не выявляли.