Песков сказал, что Путин не будет встречаться с Бегловым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не будет встречаться с Александром Бегловым на этой неделе. Об этом Песков заявил сегодня, 1 сентября.

Ажиотаж вокруг этой теме возник потому, что в конце августа в телеграм-каналах появилась версия об отставке Беглова, а также другие слухи. Дело в том, что губернатор Петербурга отсутствовал на публике несколько дней, поэтому появилась версия о назначение его на должность госсекретаря Союзного государства РФ и Белоруссии. Другая версия объясняла отсутствие на публике необходимостью проведения самоизоляции перед грядущей встречей с президентом.

Вероятнее всего Александр Беглов был в командировке.