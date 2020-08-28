В один из петербургских дворцов планируется переселить Госсовет

Администрация президента и профильный комитет Госдумы разрабатывают законопроект касательно структуры и расположения Госсовета.

В качестве одного из вариантов рассматривают дворцы Петербурга. Об этом сообщает издание Znak.com. Ориентировочно данный законопроект поступит на рассмотрение в Госдуму уже в начале осенней сессии. Разработкой документа занялась администрация президента вместе с председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.

В тексте законопроекта обязательно пропишут место, в котором будет находиться Госсовет. Согласно информации издания, управление делами президента на протяжении последнего месяца основательно изучает дворцы Северной столицы, в которых есть возможность расположить государственный совет. Наибольшая вероятность, что выберут вариант с Таврическим дворцом.