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Премьер-министр Японии подал в отставку

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© Фото: kremlin.ru

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В пятницу 28 августа Синдзо Абэ сообщил правящему блоку Либерально-демократической партии о решении покинуть пост.

Сегодня, 28 августа, стало известно об отставке премьер-министра Японии Синдзо Абэ. На пресс-конференции политик сообщил, что вынужден покинуть свой пост по состоянию здоровья. За последние две недели 65-летний глава правительства дважды посещал Токийскую больницу. В первый раз премьер, по его собственным словам, прошел обследование и пробыл там 7,5 часа, второе посещение длилось 3,5 часа. Ранее, в 2007 году Синдзо Абэ уже подавал в отставку из-за язвенного колита, однако к 2012 году его состояние стабилизировалось и он вновь был избран премьер-министром.

На данный момент срок его пребывания на посту превышает 2800 дней, что является самым длинным периодом среди глав японских правительств. Абэ планирует находиться на посту, пока партия не представит кандидатуру нового главы правительства.

На фоне сообщения об уходе ключевые индексы Токийской фондовой биржи упали на 2%: индекс Nikkei снизился до 22 928 пунктов.

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