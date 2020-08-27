В Петербурге не одобрили митинг в поддержку Навального

29 августа пресс-секретарь Либертарианской партии Денис Луговский сообщил, что администрация Калининского района не согласовала запланированный митинг.

Организаторы акции сообщили, что планировали провести митинг, чтобы выступить против покушения на жизнь политика и общественного деятеля Навального. Предполагалось, что в акции примет участие около 200 человек. В качестве площадки для проведения мероприятия была выбрана площадь Ленина у Финляндского вокзала.

Сотрудники администрации Калининского района обосновали отказ тем, что такие массовые мероприятия запрещены из-за коронавирусных мер. В официальном ответе сказано, что

проведение публичного мероприятия может привести к угрозе жизни и здоровья участников, а также к нарушению требований действующего законодательства. Ограничительные меры на данный момент не распространяются лишь на спортивные, культурные и зрелищные мероприятия, которые проводятся при определенных условиях.

Напомним, 20 августа Алексей Навальный был госпитализирован в состоянии комы в больницу Омска, а в дальнейшем перевезен в немцкую клинику «Шарите». Соратники политика подозревают, что его отравили.