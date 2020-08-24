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Немецкие врачи уверены, что Навальный был отравлен

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© Фото: pixabay.com

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24 августа информационное агентство РИА сообщило, что, по словам немецких врачей, оппозиционер отравился веществом группы «холинэстераза».

В понедельник 24 августа медработники клиники «Шарите», куда с отеком мозга два дня назад был госпитализирован политик Алексей Навальный. Сообщается, что оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме.

Диагностика немецких врачей указывает на отравление веществом группы «холинэстераза», но конкретное вещество медикам еще предстоит установить. Также медики уточнили, что состояние Алексея тяжелое, однако острой угрозы жизни на данный момент нет.

Напоминаем, что состояние здоровья основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального резко ухоудшилось во время перелета из Томска в Москву. Рейс авиакомпании S7 вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Омска, где политика без сознания доставили в реанимацию больницы скорой медицинской помощи № 1.

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