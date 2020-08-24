Назначили нового главу петербургского Госстройнадзора

В пресс-службе Смольного сообщили назначении Владимира Болдырева на должность начальника Госстройнадзора. Соответствующее распоряжение подписано Александром Бегловым. Известно, что новый глава петербургского Госстройнадзора вступает в должность с 24 августа.

Ранее Владимир Болдырев занимал пост начальника аппарата вице-губернатора Северной столицы Николая Линченко. Заняв сегодня новую должность, он сменил Вячеслава Захарова, который был исполняющим обязанности начальника в связи с уходом с этого поста Евгения Ким.

Основной задачей Госстройнадзора в 2020 году является строительство городских объектов по госзаказу.