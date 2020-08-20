По мнению Беглова Ленобласть и Санкт-Петербург не должны соревноваться в медицинских технологиях

Губернатор Санкт-Петербурга, Александр Беглов, заявил на заседании координационного совета двух регионов, что они должны перестать конкурировать в сфере высокотехнологичной медицины.

«Если в Санкт-Петербурге действует высокотехнологичная медицина, то зачем ее строить в Ленинградской области?», – говорит губернатор. С этим согласился губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, добавив, что область будет финансировать уровень амбулатории, потому что к ним туда обращаются в том числе и жители Санкт-Петербурга, особенно в дачный период.

Также Александр Беглов напомнил, что сотрудничество двух регионов во время эпидемии COVID-19 положительно повлияла на ситуацию в Петербурге.