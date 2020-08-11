«Немецкое качество»: Германия подарила медоборудование Госпиталю для ветеранов войн

В прошлом году страны подписали соглашение, согласно которому Германия может оказывать гуманитарную помощь жителям блокадного Ленинграда. Сегодня в Санкт-Петербург прибыла первая партия современного медицинского оборудования для модернизации реабилитационного центра Госпиталя для ветеранов войн. Медцентр сейчас занимается лечением больных с коронавирусной инфекцией, но вскоре должен вернуться в штатный режим.

Александр Беглов выразил благодарность немецкому делегату и властям Германии и рассказал, что проект рассчитан на пять лет. На приобретение необходимой техники и создания германо-российского Центра встреч было выделено 12 млн евро. «Гуманитарный жест представляет собой признание исторической вины Германии и тех военных преступлений», — передает слова градоначальника пресс-служба Смольного.