Совет директоров "Метростроя" возглавил чиновник Смольного

Председателем совета директоров ОАО «Метрострой» стал Александр Герман. Такое решение приняли акционеры метростроительной компании.

На прошлой неделе в компании сформировали список новых членов совета директоров, в который вошли девять человек, включая бывшего главу комитета по транспорту Петербурга и гендиректора «Метростроя» Сергея Харлашкина.

Кроме Германа, Смольный представляют в совете Иван Каргин и Олег Матвеев. Также в него вошли начальник службы инвестиционных программ метрополитена Дмитрий Кунец, бывший советник директора Сергей Седойкин, исполнительный директор ООО «СТ-Девелопемент» Илья Дубяга, совладелец ООО «Лидер Консалт» Александр Макарчев и руководитель ОП «Тоннельный отряд» Николай Лаптев.

Ранее Герман работал в правоохранительных органах Санкт-Петербурга, а также возглавлял СПб ГБУ «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг». В Смольном работает с 2014 года.

Как писал Санкт-Петербург.ру, городу принадлежит 46% "Метростроя". С 3 февраля по 10 марта должность врио гендиректора ОАО будет занимать Иван Каргин.

"Метрострой" находится в кризисе в связи с деятельностью предыдущего руководства, находящегося под следствием. В последние месяцы в Петербурге появились другие компании, готовые строить метро, так что ОАО потеряло монополию на строительство подземки.