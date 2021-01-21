Беглов одобрил трех новых вице-губернаторов

В Смольном приступили к работе три новых вице-губернаторы. Документ об их назначении подписал губернатор Александр Беглов, передает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

В состав правительства вошли одобренные и ЗакСобранием вице-губернаторы: Станислав Казарин, Сергей Дрегваль и Борис Пиотровский.

Пиотровский будет курировать работу правительства по вопросам культуры и спорта, Казарин - информатизации и связи, садоводства и огородничества, а Дрегваль - энергетики и тарифов.

Как писал Санкт-Петербург.ру, народные избранники 20 января по-разному голосовали за новых вице-губернаторов, кто-то получил больше поддержки, кто-то меньше.