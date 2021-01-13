Беглову передали данные для проверки деклараций единороссов

Глава партии «Яблоко» Николай Рыбаков направил запрос в администрацию Санкт-Петербурга с требованием провести проверку в отношении 22 муниципальных депутатов от «Единой России», у которых в декларациях не оказалось сведений об их имуществе или имуществе детей или супругов.

Вице-губернатор Александр Бельский ответил депутату, что материалы о 19 единороссах переданы губернатору Александру Беглову, которые и примет решение о проверке.

Еще у двоих недвижимость все-таки обнаружили, а третий уже лишен полномочий.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в конце декабря суд зарегистрировал иск о неуказанной резиденции губернатора в декларации Беглова. Дом находится в Комарово.