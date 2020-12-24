ЗакС принял в 2020 году почти полторы сотни законов

Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров назвал главные законы 2020 года. Как сообщает пресс-служба ЗакСа, ряд законов были связаны с пандемией коронавируса.

Например, были приняты законы о льготах для петербургского бизнеса и промышленности.

Также депутаты пересмотрели бюджет в сторону социальной ориентации. Был принят закон об обеспечении бесплатным горячим питанием школьников начальных классов. Был проработан закон о «наливайках», о регулировании деятельности кальянных.

Кроме того, Макаров отметил внесение новых территорий в перечень ЗНОП и защиту от застройки территории яхт-клуба на Петровской косе.

Как писал Санкт-Петербург.ру, также ЗакС в уходящем году занимался "балконной амнистией".