Подрядчик "Газпрома" проводит сокращения в Петербурге

Подрядчик "Газпрома" "Газстройпром" планирует сократить штат после ухода с "Лахта центра". Как пишет 47news, увольнения начнутся с 1 марта 2021 года.

Соответствующий приказ подписал 16 декабря на тот момент еще гендиректор Станислав Аникеев. На момент принятия решения штатная численность насчитывала 2,5 тыс. человек.

В будущем году закроются департаменты: гражданского строительства, управления строительством, строительного сопровождения, а также проектный офис.

Как писал Санкт-Петербург.ру, 17 декабря было принято решение об одностороннем расторжении контракта с Газстройпромом контракта на "Обустройство офисных помещений для размещения подразделений ПАО "Газпром" в МФК "Лахта-центр". Инициатором был заказчик, дочка монополии "Газпром инвест".