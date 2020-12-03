В Комздраве появились новые кадры

В комитете по здравоохранению Петербурга вместо доктора медицинских наук Людмилы Зуевой теперь главным внештатным специалистом эпидемиологом будет Мария Дарьина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дарьина занимает должность заведующей организационно-методического отдела Медицинского информационно-аналитического центра.

В свою очередь, главным внештатным специалистом по медпрофилактике назначен Дмитрий Ченцов - директор Городского центра медицинской профилактики. Он сменил профессора кафедры профилактической медицины и охраны здоровья СЗГМУ им. И.И. Мечникова Ирену Мишкич.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", ранее в Комитете здравоохранения нашего города объяснили «аномальную» статистику смертности от COVID-19. Чиновники отметили, что Минздрав пользуется оперативными данными для подсчета количества умерших, в которые включены те, кто умер непосредственно от коронавируса, а также скончавшиеся от осложнений COVID-19.