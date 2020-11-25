ЦИК РФ рекомендовал Наталью Чечину в качестве главы горизбиркома Петербурга

Центризбирком России единогласно принял кандидатуру Натальи Чечиной на должность председателя петербургской избирательной комиссии.

Как пишет 78.ru, в ЦИК надеются на изменение репутации петербургской комиссии с приходом новой главы.

Чечина поблагодарила за оказанное доверие, а также рассказала, что намерена сначала познакомиться с председателями и составами ТИКов, а также выслушать их предложения для использования в дальнейшей работе.

Чечина ранее была главой администрации Курортного района. Формально губернатор Петербурга Александр Беглов пока не подписывал постановление о ее отставке и новом назначении.