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ЦИК РФ направляет Наталью Чечину в горизбирком Петербурга

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© Фото: pixabay.com

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На заседании рассмотрели три кандидатуры.

Центральная избирательная комиссия рассмотрела кандидатов на должность члена городского избиркома Петербурга. Девять голосов поддержки получила глава Курортного района Наталья Чечина. Четыре голоса достались экс-полпреду президента Бориса Ельцина и бывшему декану юрфака СЗИУ РАНХиГС Сергею Цыпляеву, пишет "Ъ".

Теперь губернатор Петербурга Александр Беглов должен будет утвердить кандидатуру Чечиной.

Как отмечает издание, далее ЦИК может предложить кандидата на должность председателя СПбИК вместо подавшего 12 ноября в отставку Виктора Миненко. Беглов вручил ему орден Почета, что вызвало возмущение главы ЦИК Эллы Памфиловой. Центризбирком ранее выражал Миненко недоверие по итогам его работы.

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