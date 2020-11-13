Козин официально стал главой метрополитена

Губернатор Александр Беглов вручил удостоверение ГУП «Петербургский метрополитен» Евгению Козину. Передача "корочки" произошла во время посещения депо «Автово» и встречи с коллективом, сообщили в Смольном.
Там добавили, что визит градоначальника приурочен к 65-летнему юбилею транспортного предприятия.
Ранее Евгений Козин исполнял обязанности руководителя ГУПа.
Как писал "Санкт-Петербург.ру", предыдущий руководитель метрополитена Евгений Гарюгин пребывал в должности более трех десятилетий. В августе, когда Козина назначили и.о., Гарюгину вручили благодарственное письмо от имени властей Петербурга.