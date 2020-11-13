Беглов освободил от должности главу ГИК Петербурга

Губернатор северной столицы Александр Беглов подписал постановление об освобождении от должности главы Горизбиркома Виктора Миненко. Об этом сообщает ТАСС, в распоряжении которого оказался документ.

Миненко сам написал заявление об отставке.

Как писал ранее "Санкт-Петербург.ру", ЦИК признал работу избиркома Петербурга неудовлетворительной и выразил недоверие Миненко всентябре. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова тогда предложила членам петербургского избиркома досрочно сложить с себя полномочия в связи с неудовлетворительной работой.

Накануне Беглов вручил Миненко орден Почета за большие заслуги перед государством. Памфилова, комментируя это награждение, выразила удивление.

Как пишут "Невские новости", место главы Горизбиркома может занять Наталья Чечина.