Стала известна дата встречи Беглова с Путиным

Президент России Владимир Путин 3 ноября посетит Петербург с рабочим визитом. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

В ходе визита глава государства примет участие в церемонии поднятия флага на новом ледоколе. «Виктор Черномырдин» должен стать одним из самых мощных неатомных ледоколов.

Также в этот день запланирована встреча президента с губернатором Петербурга Александром Бегловым, пишет РИА Новости.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", градоначальник с 24 октября находится на самоизоляции, так как контактировал с возможным заболевшим коронавирусом. Тогда он отметил, что будет продолжать работать с помощью интернет-технологий.