В Петербурге сменили главу Адмиралтейского района

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поменял главу администрации Адмиралтейского района. Вместо Светланы Штуковой, возглавлявшей район с 2014 года, на должность главы района с 1 октября назначен Алексей Оверчук.

Отставку Штуковой анонсировали в середине сентября. Она перейдет на работу в Федеральное архивное агентство.

Беглов поблагодарил экс-главу за плодотворную работу на посту.

Район дважды занима при ней первые места в конкурсе «На лучшее комплексное благоустройство территорий районов Санкт-Петербурга». Примером отличного благоустройства были признаны дворы рядом с Новой Голландией.

Оверчук ранее являлся заместителем главы Невского района.