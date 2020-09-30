Работу петербургского избиркома признали неудовлетворительной

Работу избирательной комиссии Санкт-Петербурга признали неудовлетворительной. Об этом, как пишет РИА Новости, на заседании заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Как отмечает АБН, главе избиркома Петербурга Виктору Миненко выразили недоверие и призвали снять с себя полномочия. Как отметила глава ЦИК, действия избиркома привели к нарушениям прав кандидатов и избирателей.

В 2020 году после муниципальных выборов Памфилова предупредила, что по их результатам «будут сделаны серьезные выводы». В Петербурге тогда было выявлено множество нарушений.

На город на Неве пришлось 77% исковых заявлений, которые были связаны с муниципальными выборами.