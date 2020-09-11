В Ленобласти начались досрочные выборы

В Ленинградской области началось досрочное голосование на выборах губернатора. Также сегодня пройдёт голосование на дополнительных выборах депутата Заксобрания Ленобласти шестого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу №1 и ряда других депутатов.

По новому правилу, досрочное голосование будет проводиться 12 сентября, а 13-го пройдет основной день выборов.

Отдать свой голос можно в помещении для голосования, на дому, на придомовых территориях. Избиратели, по уважительным причинам не могущие прийти в места голосования, могут поучаствовать в выборах дома.

Отметим, на пост губернатора претендуют четыре кандидата, включая Александра Дрозденко.