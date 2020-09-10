Кремль высказался об объединении Петербурга с Ленобластью

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о планах Кремля по поводу объединения Петербурга и Ленобласти в один субъект Федерации.

По словам Пескова, никто не будет навязывать регионам изменения границ. Если это происходит органично, то объединение возможно. Однако если решение не вызрело и население против, то никакое решение сверху не может изменить ситуацию, отметил пресс-секретарь.

В плане изменения границ Санкт-Петербурга и Ленинградской области никаких движений нет, заявил Песков.

Напомним, около месяца назад Александр Беглов и Александр Дрозденко на совместном заседании правительств обсудили интеграцию регионов.