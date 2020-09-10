Кремль прокомментировал слухи об отставке Беглова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает слухи об отставке губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова заказной кампанией. Как пишет "Интерфакс", в Кремле, в то же время, не видят все кампании, однако нельзя забывать, что сейчас "век ложной информации".

Песков считает, что заказных кампаний много и относиться к ним нужно соответственно.

В конце августа «Открытые медиа» (ОМ) и ряд Telegram-каналов сообщили о скорой отставке губернатора Санкт-Петербурга. Администрация Петербурга не стала комментировать такие сообщения.

Сам Беглов заявил, что "пусть клевещут".