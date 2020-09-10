Чем отличаются выборы губернаторов Ленинградской и Иркутской областей

Перед единым днем голосования 13 сентября петербургский журналист Михаил Грачев рассказал, чем отличаются выборы в Ленинградской и Иркутской областях. Журналист поделился своим личным взглядом на политическую деятельность Александра Дрозденко и Игоря Кобзева - двух кандидатов, идущих на выборы губернаторов в двух разных областях.

По наблюдениям журналиста, в Ленинградской области предвыборная гонка проходит намного спокойнее, чем в Иркутской. В Сибири, в частности, используется распространение фейков, порочащих репутацию конкурентов Кобзева. В то же время для продвижения врио губернатора Иркутской области используются экстравагантные приемы.

«В одном из постов (в телеграмм-канале) Кобзева сравнили с Путиными и назвали идеальным кандидатом на должность президента страны. Этот пост был удален, но другие телеграм-каналы выложили скрин сообщения. То ли автор понял, что перегибает, то ли до политтехнологов дошло, что это перебор», - приводит пример Грачев.

Он также отметил появление в ряде СМИ статей, в которых рассказывается, как врио губернатора Иркутской области удалось заслужить доверие президента. При этом на недавней видеоконференции Владимир Путин, говоря о Кобзеве, назвал его сначала «Козьевым», а потом «Козевым».

При этом самого врио губернатора журналист не критиковал. Он отметил, что Кобзев активен в публичном пространстве, много встречается с жителями на камеру, ведет инстаграм, однако он просто выполняет работу, которую ему поручили. В то время как для Дрозденко его губернаторский пост - это образ жизни.

«Я не пытаюсь сказать, что Дрозденко — хороший, а Кобзев — плохой. Но сугубо личное впечатление такое: в Ленинградской области к местным жителям относятся как к местным жителям, а в Иркутской — как к электорату», - резюмировал журналист.

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