Заправлять Пискаревским кладбищем будет экс-председатель комитета по туризму

Экс-председатель комитета по развитию туризма Евгений Панкевич будет возглавлять ГКУ «Пискаревское мемориальное кладбище» в Санкт-Петербурге. Он сменит на этой должности Олега Баева.

"Газета СПб" сообщает, что Баев управлял кладбищем с 2005 года.

Пока нет данных о причинах смены руководителя мемориального кладбища.

Также не сообщается, на какую позицию переходит Баев.