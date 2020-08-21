Петербург и Ленобласть поработают вместе - как агломерация

Политика Санкт-Петербурга и Ленобласти идут рука об руку, существует единый вектор развития. Об этом заявил губернатор северной столицы Александр Беглов на заседании Координационного совета с участием его коллеги Александра Дрозденко.

По словам Беглова, два региона самостоятельны, но агломерация одна. Это выгодное положение вещей, считает губенратор.

Беглов указал, что существование такой крупной агломерации - крупнейшей в Балтике и северной Европе - позволяет эффективнее работать и быстрее решать проблемы. Например, в 2019 году власти определились с передачей полигона "Красный Бор" и его дальнейшей ликвидацией.



Петербург и Ленобласть вместе работают в сфере туризма, трудовой миграции, торговли и других.