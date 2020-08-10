Стал известен новый глава комитета по контролю за имуществом

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга возглавил Сергей Муравьев, который ранее занимал должность зампредседателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Распоряжение о назначении подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Сегодня Муравьев начнет исполнять свои обязанности.

Ранее имущественным комитетом руководил Андрей Коротков в конце июля стал спецпредставителем губернатора Петербурга.