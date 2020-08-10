Белорусы вышли на протест

Граждане Белоруссии вышли на стихийную акцию протеста в Санкт-Петербурге у посольства своей страны. Вечером 9 августа на улице Бонч-Бруевича, 3А недовольные граждане, которые не смогли проголосовать на выборах президента из-за беспрецедентных мер безопасности (голосовать пускали только по одному), высказали свое отношение к произошедшему, скандируя "Позор!" и "Жыве Беларусь!".

По данным СМИ, в акции участвовали около 600 человек. Полиция просила граждан разойтись. По предварительным данным, задержанных нет.

Накануне сообщалось, что во второй половине дня у посольства в Петербурге собралась значительная очередь - около тысячи человек. Не всем удалось отдать свой голос.

В Минске также прошли акции после окончания выборов. СМИ сообщали о столкновениях протестующих с полицией.