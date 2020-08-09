Голосующие в Петербурге белорусы образовали очередь у посольства

У отделения посольства Белоруссии в Петербурге собрались более полусотни человек. В здании расположен участок для голосования на выборах президента Белоруссии №103, туда пускают по одному человеку, передает РИА Новости.
Среди пришедших голосовать, в основном, молодежь и люди среднего возраста. Сотрудник полиции у входа проводит выборочный досмотр вещей.
На входе посетителям выдают медицинские маски.
В Варшаве желающих проголосовать так много, что у посольства скопилась километровая очередь. СМИ отмечают, что у здания ждут около тысячи человек. В посольство пускают только по одному, там работает одна кабинка для голосования и размещена одна урна.
У посольства в Москве утром также наблюдается небольшая очередь.
Белорусы, живущие в РФ, могут проголосовать 9 августа на участках в Москве, Петербурге и Калининграде.
Президента выбирают из пяти кандидатов, включая Александра Лукашенко, находящегося на посту более четверти века, а также двух женщин.