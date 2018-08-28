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Порошенко схватил микрофон журналиста после вопроса о невыполненных обещаниях (ВИДЕО)

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© Фото: Официальный сайт президента Украины Петра Порошенко

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Украинский лидер обещал отремонтировать дороги, реконструировать Соборную площадь и стадион в городе Николаеве.

Президент Украины Петр Порошенко «схватил микрофон» корреспондента после вопроса о невыполненных обещаниях главы государства, написал журналист Иван Казора в своем Facebook. По его словам, украинский лидер произнес следующее: «Ты выйдешь, я тебе расскажу».

Несколько месяцев назад Порошенко пообещал реконструировать Соборную площадь Николаева, выделить из государственного бюджета 10–15 млн гривен на ремонт стадиона, решить вопрос с ремонтом трасс государственного значения, которые проходят через город (дороги находятся в разбитом состоянии, – прим. ред.).

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После инцидента глава Николаевской ОГА Алексей Савченко «оттолкнул» журналиста от президента. «Я, честно, мог ожидать такую реакцию на обычный вопрос от кого угодно, но не от главы государства. Еще и в канун президентской избирательной кампании», – заключил журналист. 

Ранее Порошенко пожаловался на саммите НАТО в Брюсселе на агентов Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. По словам украинского лидера, сотрудники ФСБ якобы ведут активные действия на территории всей страны. Он не уточнил, откуда у него появилась эта информация и есть ли какие-либо доказательства.

Видео: Youtube / Антон Сачков

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