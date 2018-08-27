Когда Енисей запал в душу: Путин провел выходные в Туве вместе с Шойгу и Бортниковым

Президент России Владимир Путин провел выходные на Енисее в Туве. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Походил по горам, полюбовался красотами. Это был туризм такой, я бы сказал, видовой, природный туризм», – сказал Песков, добавив, что пресс-служба выложит фотографии в ближайшее время.

Читайте также:

Путин рассказал о фотографиях с голым торсом и международной политике



Президента во время похода сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Тувы Шолбан Кара-оол и директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев.

Ранее Путин неоднократно выбирал Туву местом своего отдыха. В августе 2017 года он занимался рыбалкой и подводной ловлей на Енисее. По словам Пескова, президент два часа «гонялся за щукой» в горном озере.