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Глава МИД Британии призвал ЕС ввести санкции против России из-за дела Скрипалей

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© Фото: Flickr / NHS Confederation

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По словам Джереми Ханта, необходима единая реакция на правонарушения, где бы они ни совершались.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант во время визита в США призвал Евросоюз последовать примеру Вашингтона и ввести санкции против России из-за покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

По его словам, необходима единая реакция «на правонарушения, где бы они ни совершались – от улиц Солсбери до судьбы Крыма».

Новые американские санкции по делу Скрипаля начнут действовать с 22 августа. Разведчика и его дочь отравили «Новичком» в марте 2018 года. Спустя некоторое время оба пошли на поправку и были выписаны из больницы.

Ответственность на нападение на бывшего сотрудника ГРУ Лондон возложил на Россию. Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон сказал, что отравление было совершено по указу президента России Владимира Путина.

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В качестве санкционной меры Великобритания выслала на родину 23 российских дипломата. Москва ответила симметричными действиями. В конце марта США, Канада и 18 европейских стран, включая Украину, заявили о высылке более 100 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении Скрипаля.

В ответ Россия объявила о «зеркальных» санкциях в отношении Вашингтона, закрыв американское консульство в Петербурге и выслав из страны 58 сотрудников сотрудников посольства США в Москве и двух работников американского генконсульства в Екатеринбурге.

В конце июня «Новичком» отравились мужчина и женщина из города Эймсбери, расположенного неподалеку от Солсбери. 44-летняя Дон Стерджесс вскоре скончалась в госпитале, 45-летний Чарли Роули пришел в сознание. Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес заявил, что не считает июньский инцидент покушением.

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