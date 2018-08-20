В «Единой России» предложили направлять деньги, изъятые у коррупционеров, в Пенсионный фонд

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак в ходе заседания генсовета партии и совета руководителей фракции предложил направлять деньги, изъятые у коррупционеров, в Пенсионный фонд России.

«Люди спрашивают на встречах: где миллиарды Захарченко, где миллиарды Слабикова? Надо чтобы все деньги, изъятые у коррупционеров и взяточников, направлялись напрямую в Пенсионный фонд», – заявил Турчак.

До назначения секретарем генсовета «Единой России» Турчак возглавлял Псковскую область. В 2013 году оппозиционер Алексей Навальный нашел у губернатора незадекларированную квартиру в Ницце за 1,3 млн евро.

В апреле 2016 года «Новая газета» опубликовала часть расследования так называемого «панамского архива», которая касалась офшоров российских чиновников и предполагаемых друзей Путина. Турчак был в списке.

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Ранее правительство России разработало законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Cогласно замыслу, женщины к 2034 году будут выходить на пенсию не в 55 лет, а в 63 года, а мужчины к 2028 году – не в 60 лет, а в 65. Россияне негативно отнеслись к инициативе, в связи с чем рейтинг Путина упал до самых низких значений за несколько лет.

Реформу, несмотря на недовольство жителей страны, поддержали власти 61 региона России. Депутатам Госдумы, которые приняли законопроект в первом чтении, порекомендовали не критиковать Владимира Путина во время обсуждения проекта зраста. Президент РФ при этом отметил, что ему не нравится ни один из вариантов реформы.

По словам главы государства, необходимо предотвратить худший вариант развития событий, потому что «либо пенсионная система лопнет, либо бюджет и резервные фонды, из которых мы сегодня финансируем дефицит пенсионной системы – это лопнет».