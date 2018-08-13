Когда сильно хочется настоящего: Милонов предложил запретить некачественную колбасу

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить называть колбасой, соками и лимонадами ненатуральные продукты. С соответствующей инициативой парламентарий обратился к министру промышленности и торговли России Денису Мантурову.

«Логичным шагом со стороны государства стал бы запрет для производителей и продавцов всех уровней на использование названий для таких продуктов, вводящих покупателей в заблуждение. К примеру, если в колбасе содержится менее 50% настоящего мяса, то такой продукт не может называться колбасой, а должен именоваться «имитацией колбасного изделия», – подчеркнул Милонов.

Читайте также:

Милонов попросил проверить ценовой террор на услуги парковки в Пулково



Парламентарий добавил, что похожая ситуация сложилась в сфере прохладительных напитков. По его мнению, производители должны указывать на этикетках возможные медицинские последствия употребления «химически-синтезированных продуктов».

Ранее Милонов предложил приравнять секс-тренинги к проституции. По словам депутата Госдумы, под видом академий, школ и институтов в стране массово и организовано действуют сомнительные организации, которые занимаются фактическим растлением, пропагандой промискуитета и извращений.