Врагу не сдается наш гордый «Варяг»: Поклонская отказалась сдать мандат

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская отказалась от предложения лидера фракции Сергея Неверова подумать о сдаче мандата. По словам экс-прокурора Крыма, она была избрана избирателями и делает свою работу по совести.

«Мне доверили участок работы, меня избиратели выбрали, мне руководство доверило ту работу, которую я сегодня выполняю по совести, поэтому нет», – сказала Поклонская.

Давление на Наталью Владимировну началось после того, как она пошла вразрез с линией партии и прогосовала против повышения пенсионного возраста. В ответ коллеги Поклонской не пришли на заседание думской комиссии под ее руководством.

После инцидента Поклонская пообещала доложить о срыве заседания спикеру Госдумы Вячеславу Володину. «Может быть, в детском садике такие бойкоты и могли устраивать коллеги по соседним кроватям и горшкам. Но здесь серьезная организация – парламент страны», – заявила Поклонская.

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Cогласно проекту повышения пенсионного возраста, женщины к 2034 году будут выходить на пенсию не в 55 лет, а в 63 года, а мужчины к 2028 году – не в 60 лет, а в 65.

Изменения будут происходить поэтапно. Переходный период подразумевает, что те, кто мог выйти на пенсию по старости в 2019 году, выйдут лишь в 2020-м. Граждане, которые собирались стать пенсионерами в 2020 году, получат первую пенсию только в 2022-м, и так далее.

Реформу, несмотря на недовольство россиян, поддержали власти 61 региона страны. Депутатам Госдумы порекомендовали не критиковать Владимира Путина во время обсуждения проекта зраста.

Чуть больше недели назад, 18 июля, в Петербурге прошла несанкционированная акция против пенсионной реформы. Полицейские задержали более десяти человек.