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Врагу не сдается наш гордый «Варяг»: Поклонская отказалась сдать мандат

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© Фото: Владимир Федоренко / РИА «Новости»

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Экс-прокурор Крыма подчеркнула, что не пойдет на такой шаг, так как работает по совести.

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская отказалась от предложения лидера фракции Сергея Неверова подумать о сдаче мандата. По словам экс-прокурора Крыма, она была избрана избирателями и делает свою работу по совести.

«Мне доверили участок работы, меня избиратели выбрали, мне руководство доверило ту работу, которую я сегодня выполняю по совести, поэтому нет», – сказала Поклонская. 

Давление на Наталью Владимировну началось после того, как она пошла вразрез с линией партии и прогосовала против повышения пенсионного возраста. В ответ коллеги Поклонской не пришли на заседание думской комиссии под ее руководством.

После инцидента Поклонская пообещала доложить о срыве заседания спикеру Госдумы Вячеславу Володину. «Может быть, в детском садике такие бойкоты и могли устраивать коллеги по соседним кроватям и горшкам. Но здесь серьезная организация – парламент страны», – заявила Поклонская.

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Cогласно проекту повышения пенсионного возраста, женщины к 2034 году будут выходить на пенсию не в 55 лет, а в 63 года, а мужчины к 2028 году – не в 60 лет, а в 65.

Изменения будут происходить поэтапно. Переходный период подразумевает, что те, кто мог выйти на пенсию по старости в 2019 году, выйдут лишь в 2020-м. Граждане, которые собирались стать пенсионерами в 2020 году, получат первую пенсию только в 2022-м, и так далее.

Реформу, несмотря на недовольство россиян, поддержали власти 61 региона страны. Депутатам Госдумы порекомендовали не критиковать Владимира Путина во время обсуждения проекта повышения пенсионного возраста.

Чуть больше недели назад, 18 июля, в Петербурге прошла несанкционированная акция против пенсионной реформы. Полицейские задержали более десяти человек.

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