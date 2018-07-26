Свой среди чужих, чужой среди своих: депутаты «Единой России» отомстили Поклонской

Депутаты от «Единой России» не пришли на заседание думской комиссии под руководством Натальи Поклонской, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в Госдуме. Из 17 членов комиссии на мероприятие, кроме экс-прокурора Крыма, пришли только двое депутатов от «Справедливой России» и КПРФ.

Члены фракции «Единая Россия» сознательно проигнорировали заседание, так как Наталья Владимировна пошла против линии партии во время голосования по закону о повышении пенсионного возраста, сообщают «Ведомости».

Сама Поклонская пообещала доложить о срыве заседания спикеру Госдумы Вячеславу Володину. «Может быть, в детском садике такие бойкоты и могли устраивать коллеги по соседним кроватям и горшкам. Но здесь серьезная организация – парламент страны», – сказала Поклонская.

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Cогласно проекту повышения пенсионного возраста, женщины к 2034 году будут выходить на пенсию не в 55 лет, а в 63 года, а мужчины к 2028 году – не в 60 лет, а в 65.

Изменения будут происходить поэтапно. Переходный период подразумевает, что те, кто мог выйти на пенсию по старости в 2019 году, выйдут лишь в 2020-м. Граждане, которые собирались стать пенсионерами в 2020 году, получат первую пенсию только в 2022-м, и так далее.

Реформу, несмотря на недовольство россиян, поддержали власти 61 региона страны. Депутатам Госдумы порекомендовали не критиковать Владимира Путина во время обсуждения проекта зраста.

Чуть больше недели назад, 18 июля, в Петербурге прошла несанкционированная акция против пенсионной реформы. Полицейские задержали более десяти человек.