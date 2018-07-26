Свой среди чужих, чужой среди своих: депутаты «Единой России» отомстили Поклонской

Депутаты от «Единой России» не пришли на заседание думской комиссии под руководством Натальи Поклонской, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в Госдуме. Из 17 членов комиссии на мероприятие, кроме экс-прокурора Крыма, пришли только двое депутатов от «Справедливой России» и КПРФ.
Члены фракции «Единая Россия» сознательно проигнорировали заседание, так как Наталья Владимировна пошла против линии партии во время голосования по закону о повышении пенсионного возраста, сообщают «Ведомости».
Сама Поклонская пообещала доложить о срыве заседания спикеру Госдумы Вячеславу Володину. «Может быть, в детском садике такие бойкоты и могли устраивать коллеги по соседним кроватям и горшкам. Но здесь серьезная организация – парламент страны», – сказала Поклонская.
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Cогласно проекту повышения пенсионного возраста, женщины к 2034 году будут выходить на пенсию не в 55 лет, а в 63 года, а мужчины к 2028 году – не в 60 лет, а в 65.
Изменения будут происходить поэтапно. Переходный период подразумевает, что те, кто мог выйти на пенсию по старости в 2019 году, выйдут лишь в 2020-м. Граждане, которые собирались стать пенсионерами в 2020 году, получат первую пенсию только в 2022-м, и так далее.
Реформу, несмотря на недовольство россиян, поддержали власти 61 региона страны. Депутатам Госдумы порекомендовали не критиковать Владимира Путина во время обсуждения проекта повышения пенсионного возраста.
Чуть больше недели назад, 18 июля, в Петербурге прошла несанкционированная акция против пенсионной реформы. Полицейские задержали более десяти человек.