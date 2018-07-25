В Белом доме анонсировали следующую встречу Путина и Трампа

В Белом доме заявили, что следующий саммит президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина состоится в 2019 году, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на советника американского лидера по нацбезопасности Джона Болтона.

По данным издания, лидеры двух стран побеседуют после завершения расследования о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы. Ранее Трамп заявлял, что их встреча с Путиным состоится осенью 2018 года.

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Саммит в столице Финляндии, прошедший накануне, в стал первой полноформатной встречей Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов. Прежде президенты виделись дважды – в июле 2017 года во время саммита G20 в Гамбурге и в ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме.

В Хельсинки стороны закрыли «крымский вопрос», обсудили ситуацию в Сирии, договорились о сотрудничестве в сфере безопасности. По словам Трампа, эти переговоры были хорошим стартом для всех.