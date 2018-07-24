Госдума приняла закон о повышении НДС до 20%

Депутаты Госдумы приняли закон о повышении НДС с 18% до 20%. Инициативу поддержала только члены «Единой России», все оппозиционные фракции выступили против. Новые правила вступят в силу с 1 января 2019 года.

Помимо увеличения НДС, законопроект предусматривает сохранение всех действующих льготных ставок по НДС и права автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, уплаченные за товары, работы и услуги, даже если они приобретались за счет бюджетных субсидий или бюджетных инвестиций.

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Предполагается, что повышение НДС до 20% принесет федеральному бюджету дополнительные 633,5 млрд рублей в 2019 году, а в 2020 и 2021 годах – 678 млрд и 728 млрд рублей соответственно. Деньги пойдут на выполнение нового «майского указа» президента России Владимира Путина, который предполагает снижение уровня бедности в стране и повышение продолжительности жизни.

Ранее Госдума аналогичным образом в первом чтении приняла закон о повышении пенсионного возраста. Документ поддержали 328 парламентариев, а 104 проголосовали против. С реформой были не согласны члены КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР. Единственный депутат от «Единой России», который выступил против законопроекта, – Наталья Поклонская.